Bajo el firme liderazgo del presidente Trump en la lucha por mantener segura a Estados Unidos, su administración ha logrado, por segunda vez, poner bajo custodia estadounidense a Alex Saab — uno de los principales operadores del dictador venezolano Nicolás Maduro — enviando un poderoso mensaje de que quienes ayuden a narco-regímenes hostiles y amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos seguirán enfrentando la justicia.

Alex Saab, nacido en Colombia y considerado el principal lavador de dinero y operador financiero del régimen venezolano, fue nuevamente capturado por autoridades estadounidenses en febrero de este año y trasladado desde Venezuela hacia Estados Unidos el pasado 16 de mayo para responder ante la justicia en tribunales americanos.

Para los venezolanos amantes de la libertad y los defensores de una política exterior estadounidense fuerte, la captura de Saab — producida poco después de la propia aprehensión de Maduro a comienzos de este año — representa justicia legítima contra un régimen que saqueó Venezuela, torturó a disidentes políticos y envenenó a familias estadounidenses a través de su red de narcotráfico.

Durante el arresto inicial y extradición de Saab hacia Estados Unidos en 2020 y 2021, fiscales estadounidenses lo acusaron de dirigir enormes esquemas de lavado de dinero y sobornos que desviaron cientos de millones de dólares de Venezuela mediante empresas fantasmas y contratos fraudulentos vinculados al régimen de Maduro. Los fiscales sostuvieron que Saab ayudó a enriquecer a figuras internas del régimen mientras explotaba el sistema cambiario controlado por el Estado venezolano para beneficio personal.

La trayectoria de Alex Saab dentro y fuera del sistema judicial estadounidense refleja no solo el marcado contraste entre los enfoques de las administraciones Trump y Biden frente al régimen de Maduro, sino también el surgimiento de una supuesta “transición negociada” para Venezuela impulsada por la llamada “oposición” oficial venezolana encabezada por María Corina Machado — un proceso que, en última instancia, garantizó el regreso de Saab a Venezuela y su reincorporación al círculo más cercano de Maduro.

El regreso de Alex Saab desde Estados Unidos hacia Venezuela en 2023, bajo la administración Biden y mientras el presidente Trump se encontraba fuera del poder, fue el resultado directo de las llamadas “negociaciones de Barbados”, mediante las cuales la oposición controlada venezolana y el régimen supuestamente acordaron una “transición democrática” y “el camino hacia elecciones libres” que, por supuesto, jamás existieron realmente. En la práctica, las negociaciones funcionaron como un mecanismo para garantizar la impunidad del régimen y recuperar operadores clave, como Saab, capturados durante la primera presidencia de Trump.

Para ponerlo en contexto, las llamadas “negociaciones de Barbados” ofrecieron un marco político surrealista, casi de ciencia ficción, vendido internacionalmente como una vía hacia la transición democrática y “elecciones libres” en Venezuela. Detrás del teatro político, sin embargo, el proceso abrió la puerta al alivio de sanciones, la normalización política y, finalmente, al retorno de Alex Saab al régimen de Maduro por parte de la administración Biden (mientras la administración Biden fingía creer que el acuerdo conduciría a reformas democráticas). Todo este episodio dejó al descubierto la coexistencia fraudulenta entre el chavismo y la ficticia “oposición” venezolana, encabezada por María Corina Machado, que sobrevive políticamente fingiendo oponerse a la misma dictadura que legitima.

En diciembre de 2023, la administración Biden permitió el regreso de Saab a Venezuela, donde fue recibido por el régimen como un símbolo político triunfante y abrazado públicamente por el propio Maduro. Lejos de convertirse en una carga para el chavismo, Saab fue recompensado, elevado dentro del círculo interno del régimen y posteriormente nombrado Ministro de Industria de Venezuela.

La propia María Corina Machado describió el regreso de Alex Saab a Venezuela como “un episodio dentro de esa ruta de construcción” hacia unas “elecciones libres y justas”.

Machado también reconoció haber estado “involucrada” tanto en las negociaciones de Barbados como en las conversaciones “complementarias” entre Estados Unidos y Venezuela, con el fin de “contribuir” a dicho objetivo.

La llamada “transición negociada” no es más que una estafa política — un espejismo diseñado para prolongar la agonía de Venezuela, sostener el negocio de operadores políticos y concederle al régimen tiempo, legitimidad y alivio de sanciones, mientras se garantiza que la tiranía jamás enfrente consecuencias reales.

Mientras el pueblo venezolano continuaba sufriendo bajo la represión política, la corrupción y el colapso económico, operadores clave del régimen — narcotraficantes, lavadores de dinero y figuras profundamente corruptas del chavismo — recuperaban su libertad y, en casos como el de Alex Saab, lograban un regreso triunfal a los niveles más altos del poder chavista.

Nicolás Maduro welcomes Alex Saab and his family at Miraflores Palace in Caracas after Saab’s release by the United States, December 20, 2023.

Este proceso fue facilitado por una oposición venezolana ficticia, encabezada por María Corina Machado — cuya participación en el retorno de Saab ella misma ha reconocido públicamente — cuya función principal consiste en engañar a sus seguidores para que legitimen cualquier arreglo que el régimen les presente, mientras recorren el mundo proyectándose como supuestos campeones de la democracia en busca de respaldo internacional.

Hoy, con el presidente Trump nuevamente en la Casa Blanca, la renovada presión estadounidense y una acción decisiva han colocado otra vez a Alex Saab bajo custodia de Estados Unidos — un acontecimiento que muchos consideran la restauración de la rendición de cuentas que fue abandonada cuando la campaña original de máxima presión contra el régimen de Maduro fue revertida mediante la adopción de las “negociaciones de Barbados” por parte de la administración Biden y la colaboración de figuras controladas de la oposición venezolana.

En el caso actual, fiscales estadounidenses acusan a Saab de haber servido como uno de los principales operadores financieros del régimen de Maduro al ayudar a lavar dinero vinculado al programa alimentario CLAP de Venezuela y a transacciones petroleras fraudulentas. Los fiscales sostienen que Saab y sus asociados manipularon contratos de ayuda humanitaria, sobornaron funcionarios y movieron ganancias ilícitas a través de instituciones financieras estadounidenses — ayudando así a sostener el control de la dictadura socialista sobre el poder mientras los venezolanos comunes sufrían bajo la represión, la corrupción y el colapso económico.

El regreso de Trump al poder también ha coincidido con una comprensión mucho más profunda de cómo ha funcionado históricamente la estructura de la oposición controlada venezolana y su sistema de “las dos izquierdas”. A lo largo de los años, Washington fue rotando sucesivas figuras opositoras — desde Henrique Capriles, pasando por Leopoldo López y Juan Guaidó, hasta Edmundo González y ahora María Corina Machado — cada una presentada ante el mundo como el rostro de una transición democrática mientras, en la práctica, funcionaban como instrumentos políticos que ayudaban al régimen a preservarse detrás de la fachada de una supuesta política opositora.

El entorno del presidente Trump reconoce que ni Delcy Rodríguez ni María Corina Machado representan una solución genuina para Venezuela. Mientras Estados Unidos mantiene una capacidad de presión abrumadora sobre el régimen a través de sanciones, inteligencia, el sistema financiero internacional y la dependencia venezolana del acceso a los mercados petroleros globales, funcionarios alineados con Trump entienden que la respuesta no es otra “transición” progresista respaldada por Europa y construida alrededor de la coexistencia política con el chavismo.

El presidente Trump ciertamente comprende que María Corina Machado no es la respuesta de Estados Unidos para Venezuela:

Los críticos señalan el papel central de Machado en el desarme del pueblo venezolano y en dejarlo indefenso frente a la brutalidad de este régimen sanguinario, así como su alineación con la política de la Agenda 2030 y su destacada participación dentro de la Internacional Socialista. También señalan que Machado llevó consigo a su asesora Magalli Meda — una progresista radical anti-Trump — a una reunión en la Casa Blanca con el presidente Trump a comienzos de este año, pese a que Meda había calificado públicamente a Trump de “idiota” por “llorar” debido al espionaje realizado por Barack Obama contra su campaña presidencial de 2016.

Para los sectores antichavistas más firmes, estas contradicciones refuerzan la creciente convicción de que Venezuela no será salvada mediante figuras de una oposición socialista fabricada por el propio régimen y vendida al mundo como supuestos salvadores democráticos.